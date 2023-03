En el juego Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors, un compañero de Stephen Curry golpeó a Russell Westbrook y será suspendido en la NBA. ¡Video!

El compañero de Curry en Warriors que será suspendido por golpear a Westbrook en la derrota vs. Clippers

Estaba al borde de la suspensión y finalmente llegó. Golden State Warriors iba en búsqueda de romper una racha de ocho derrotas consecutivas como visitante, por lo que la energía no se podía negociar contra Los Angeles Clippers. Sin embargo, esta intensidad le jugó una mala pasada a un compañero de Stephen Curry, ya que golpeó a Russell Westbrook y será suspendido por la NBA en la temporada 2022-23.

Warriors y Clippers compiten por subir en la tabla de posiciones en las ubicaciones que dan clasificación directa a los Playoffs y en el partido del 15 de marzo de 2023 se sintió de tal forma la tensión que hubo una falta técnica y una expulsión. Curry perderá un pilar de Golden State para el próximo juego de Golden State.

En el primer juego de Russell Westbrook en Los Angeles Clippers contra Golden State Warriors no le fue nada bien al excompañero de LeBron James, ya que Draymond Green expuso por qué se fue de los Lakers. En la victoria de los Dubs del 2 de marzo de 2023, Russ registró ocho puntos, 3 de 12 tiros de campo y cero de cinco triples.

Steve Kerr le había dado la confianza a Green la semana pasada al decir que “nunca le he dicho ni una palabra a Draymond y él nunca se ha pasado del límite. Siempre llega hasta el borde y luego se detiene. Él sabe lo valioso que es, no tengo que decirle nada. Sabe que no puede conseguir el siguiente; lo necesitamos”. Sin embargo, el compañero estrella de Stephen Curry le falló al entrenador de los Warriors con un golpe a Westbrook.

El compañero de Curry en Warriors que será suspendido por golpear a Westbrook

A 40 segundos del final del segundo cuarto en la derrota contra Los Angeles Clippers por 126 a 134 puntos, Draymond Green golpeó con el balón a Russell Westbrook, recibió una falta técnica, llegó a 16 en la temporada 2022-23 y será suspendido por la NBA con un juego de sanción. En consiguiente, el compañero estelar de Stephen Curry no podrá jugar contra Atlanta Hawks el viernes 17 de marzo a las 19:30 ET.