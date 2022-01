Los Denver Nuggets se encuentran en un sólido momento de la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). Facundo Campazzo viene marcando números muy sólidos y hasta se ganó un lugar en la formación titular de la franquicia.

El líder, sin embargo, es obviamente el MVP de la temporada regular anterior, Nikola Jokic. El Joker sigue en modo Jugador más Valioso e irá a por ese premio una vez más. El que no ha tenido un gran comienzo es Austin Rivers, el escolta que no se guarda nada.

Lleva promedios de 5 puntos y 1.7 rebotes por juego con una eficiencia muy floja. Ha sido titular un par de veces, pero no lo ha justificado. Ahora, para colmo, Rivers habló de los Golden State Warriors en un vivo de Instagram y explicó por qué está cansado de Stephen Curry y compañía.

Austin Rivers le pega a los Warriors

El jugador se desquitó con toda y admitió que odia ver a la franquicia de San Francisco en tan buen momento. Esto es algo que muchos fans puede que compartan, ya que fueron el equipo dominante durante 5 temporadas, llegando a las Finales en cada una de ellas.

"Golden State definitivamente se ve muy sólido en este momento, odio verlo. No me gusta ni un poco. Estoy cansado de ese maldito equipo", dijo el ex Los Angeles Clippers y Houston Rockets. Sin duda es verdad, los Warriors se ven muy bien, y con Klay Thompson cerca de regresar, son uno de los mayores candidatos.