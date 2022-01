Stephen Curry es sin dudas uno de los mejores jugadores de la historia de la National Basketball Association (NBA), y uno de los más inteligentes de esta época. Por eso, cuando uno de sus más fieles compañeros en Golden State Warriors halaga a otro jugador, son palabras mayores.

Draymond Green lo vio y experimentó todo. El jugador fue defensor del año en la NBA, es quien mejor se entiende dentro de la cancha con Curry y su inteligencia también se muestra afuera de ella, cuando le toca hablar de baloncesto. Por eso se ganó un contrato con TNT.

Ahora, el ala-pívot decidió opinar sobre el premio al MVP y uno de los que debería ser candidato, el cual comparó con LeBron James entre otros. Ese es Ja Morant, de Memphis Grizzlies, una de las grandes sensaciones que ha tenido la temporada de la NBA.

Draymond Green y sus halagos a Ja Morant

"No creo que Ja deba ganar el premio a jugador más mejorado... Hablemos de la conversación sobre el MVP. Esa es la categoría donde pienso que personalmente se debería hablar más de Ja Morant", dijo primero hace unos días en su podcast, The Draymond Green Show.

Luego, en el podcast The Old Man and The Three, comparó su inteligencia con tres de los mejores en esa categoría. "Los jugadores más inteligentes a los que me enfrenté son por mucho LeBron, Rajon Rondo y Chris Paul. Y el que está metiéndose en esa categoría es Ja Morant", exclamó.