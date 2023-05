La serie Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors por las semifinales de los NBA Playoffs 2023 entra en la etapa de la definición y no pudo llegar una mejor previa que el apoyo de Shaquille O’Neal. El 'Big-Diesel' cree en la remontada de Stephen Curry contra LeBron James y compañía.

Shaq habló fuerte y claro. Los Warriors han venido de atrás desde el Juego 1 contra los Lakers y cuando no es el común denominador escuchar que pueden remontar la serie tras perder por 30 puntos, O’Neal volvió a creer en Golden State y Curry.

No es la primera vez que pasa. Cuando le preguntaron a Shaquille O’Neal cuál equipo era el favorito a clasificar a las Finales de la Conferencia Oeste en la serie Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, la leyenda de la NBA no dudó: “Voy a ir con Golden State, los actuales campeones, ellos saben lo que se necesita”.

La narrativa en la NBA es que el Juego 4 entre Lakers vs. Warriors, del lunes 8 de mayo a la 22:00 ET, es un partido de ganar sí o sí para Curry y compañía. Sin embargo, Shaq no lo ve tan así y le puso presión a los Lakers, LeBron James y Anthony Davis para empezar a encaminar la serie a su favor. O’Neal sigue creyendo en la remontada de Golden State.

El contundente apoyo de O’Neal para que Warriors remonte la serie contra Lakers

“No quieres estar abajo 1 – 3 porque al siguiente juego debes jugar bien. Sabemos que se van a recuperar. Definitivamente han sido probados en batalla, cuando golpeas a Golden State ellos vienen de vuelta con venganza y juegan bien (…) No te quieres meter con un equipo como Golden State, si esos dos ‘Splash Brothers’ (Hermanos) siguen adelante, dar un paso atrás y la serie puede estar terminada”, dijo Shaquille O’Neal en el programa Adentro de la NBA en TNT del 7 de mayo de 2023.