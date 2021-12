¿Cuánto tiempo más se aguantará este presente hasta que todo vuele por los aires? La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) de Los Angeles Lakers ha sido, hasta el momento, una profunda decepción y una bomba de tiempo hasta que las críticas, que ya se hacen presentes, lluevan sin parar.

En la temporada baja la franquicia firmó muchos nombres importantes, trayendo de vuelta a algunos campeones de 2020 como Rajon Rondo o Dwight Howard y también dos estrellas como Carmelo Anthony y Russell Westbrook vía intercambio, todo para ayudar a un LeBron James que cada vez está más viejo y necesita más ayuda.

Así y todo, solo sirvió para aumentar las expectativas y el entusiasmo del público, para luego decepcionarlos a lo grande. Entre los malos rendimientos, las lesiones, las complicaciones con el Coronavirus y otros factores, todavía no se vio realmente de lo que puede ser capaz la plantilla, ¿O tal vez son nada más esta pobre imagen?

La realidad es que LeBron juega solo, y no es una forma de decir. Anthony Davis no es la superestrella que Frank Vogel esperaba que fuera en la campaña, al menos no todavía, y ahora las alarmas suenan, porque parece ser un equipo destinado al fracaso.

Los Angeles Lakers 2021, ¿El peor equipo de LeBron James?

Resulta que ahora, con récord de 16-17, es apenas el tercer conjunto NBA de James que está por debajo del promedio de .500 tras 33 partidos. La última vez había sido en 2007-08 con Cleveland Cavaliers, pero las expectativas eran muy diferentes, por eso este equipo podría ser el peor y sin dudas, más decepcionante.