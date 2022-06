Mark Jackson, ex entrenador de Golden State Warriors y ahora analista en televisión, le quitó mérito al premio MVP de Stephen Curry en las Finales de la NBA 2022 ante Boston Celtics.

El ex entrenador de los Warriors le quita mérito a Stephen Curry y explica por qué ganó el MVP de las Finales de la NBA ante Celtics

Finalmente, y tras dos años con un bajón increíble en los resultados, la dinastía de los Golden State Warriors regresó al vencer a los Boston Celtics por 3 a 2 en la serie de las Finales de la NBA 2022. Stephen Curry también tuvo el premio que tanto se le hizo esperar.

El base ganó merecidamente su primer MVP de Finales, algo que venía siendo una cuenta pendiente en lo personal para el Chef Curry. Sin embargo, para Mark Jackson, comentador de ESPN y entrenador de Golden State entre 2011 y 2014, no fue todo mérito de Steph.

Jackson vio al equipo florecer y jugar a un gran nivel a lo largo de los Playoffs, pero cuando finalizó el juego 6, no pudo evitar darle un pequeño golpe a su ex equipo. A pesar de ser uno de los 11 miembros en votar unánimemente a Curry, no le tiró flores.

Mark Jackson le da mérito a los Celtics por el MVP de Curry

Durante la serie comentada por el exjugador en ESPN, se quejó repetidas veces de la estrategia de Boston, de no mandar a presionar a Curry y dejarlo lanzar cómodamente. Entonces, esos 31.2 puntos por juego, para Jackson, se deben en parte a ese plan defensivo.

"Si fuese Steph Curry le agradecería a la defensa de Boston por el MVP", dijo Jackson, tras ver como la figura de GSW agradecía a su familia, entrenadores y compañeros por el apoyo en el camino a su galardón.