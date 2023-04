En la previa al primer partido de Golden State Warriors vs. Sacramento Kings de los NBA Playoffs 2023, Stephen Curry hizo un inesperado anuncio.

El inesperado anuncio de Stephen Curry antes del primer partido de Warriors vs. Kings en Playoffs

Golden State Warriors logró clasificar a los Playoffs de la NBA 2023 para darse la oportunidad de revalidar el título que ganaron en el 2022 y tal es la concentración del equipo de cara a la primera ronda que Stephen Curry hizo un inesperado anuncio antes del primer partido contra Sacramento Kings.

De todos los rivales que les hubiera podido tocar, los Warriors enfrentarán al equipo contra el que Curry quería jugar. Por el hecho de no haber logrado la ventaja como local al terminar en las cuatro primeras posiciones, Golden State debuta en la primera ronda contra los Kings el sábado 15 de abril a las 20:30 ET en el estadio Golden 1 Center.

Stephen Curry demostró en la temporada número 14 que es el mayor responsable que el juego de la NBA haya cambiado con los tiros imposibles desde distancias impensadas. La estrella de Golden State Warriors volvió a encestar un tiro desde antes de media cancha contra Boston Celtics el 19 de enero de 2023 y ahora está decidido a contarle al mundo cómo empezó la leyenda de ‘El Chef’ en el mejor baloncesto del mundo.

Al mejor estilo de Michael Jordan con la serie documental ‘El Último Baile’, Curry decidió llevar su historia en el baloncesto a la pantalla chica con el documental ‘Stephen Curry: Underrated (Subestimado)’. El filme de Apple Original Films y A24, que fue producido y dirigido por Emmy Peter Nicks, mostrará imagines de archivo y entrevistas exclusivas sobre el recorrido de la estrella de los Warriors desde el baloncesto universitario hasta ser campeón en la NBA.

“¿Qué tal área de la bahía? Es Stephen Curry por aquí. No pude estar con ustedes en persona, como pueden ver estoy aquí en el centro de prácticas preparándome para nuestra persecución en los Playoffs que inicia este fin de semana. Estamos enfocados, espero que disfruten este filme de mi viaje, donde todo empezó (…) Y también estoy emocionado de anunciar que, por primera vez, ‘Stephen Curry: Underrated (Subestimado)’ será estrenado de manera exclusiva en Apple TV + el 21 de julio. Entonces, marquen sus calendarios y prepárense para eso. Espero que lo disfruten y gracias por el amor que me han demostrado”, anunció Curry en un video publicado por Jason Dumas, del portal Bleacher Report, antes del primer partido Golden State Warriors vs. Sacramento Kings de los NBA Playoffs 2023.