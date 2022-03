Termine como termine la temporada 2021–22 de la National Basketball Association (NBA) para Los Angeles Lakers, en esta agencia libre y periodo post Playoffs, tendrán muchas decisiones importantes qué tomar, sobre todo con su trío de estrellas.

El experimento LeBron James - Anthony Davis - Russell Westbrook no funcionó y ahora deberán intentar rearmarse y volver a ser competitivos el año que viene. Aunque todavía el principal objetivo es alcanzar la postemporada actual, o quedarse en puestos de Play-In como lo están actualmente.

Pero intercambiar a Anthony Davis en el verano es una opción que los expertos creen posible, ya que podrían obtener una figura a cambio, y así volver a intentar competir con LeBron. Heavy.com reportó que un ejecutivo de la NBA piensa que los Chicago Bulls, equipo de la ciudad natal de AD, y donde ya declaró que le gustaría jugar, son el mejor lugar para La Ceja.

¿Anthony Davis a Chicago Bulls?

"Chicago es el sitio donde puedo ver a AD diciendo, 'Ok, si me vas a intercambiar, mándame a casa'. Siempre ha querido jugar en los Bulls. Eso no es un gran secreto. Quiere hacer algo por su ciudad. Si eres Chicago, no veo como no haces una oferta, al menos para probar", decía el ejecutivo anónimo.

Luego, terminó con lo que recibiría Lakers, qué le daría otra gran figura para acompañar a James y Russ. "Pero deberías enviar a DeMar DeRozan. Además, diría que o a Pat Williams o Coby White. Y si es White, entonces un pick de Draft también. Creo que ahí es algo que al menos tendrá chances porque los Lakers pueden decir, 'Bueno quería irse a casa', Y dejas que sus lesiones sean problema de Chicago", terminó.