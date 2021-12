La historia de la NBA estuvo a punto de dar un giro a favor de LeBron James que le hubiese permitido estar más cerca de los seis títulos de Michael Jordan. Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson y Chris Paul, los protagonistas de la bomba que estuvo a punto de estallar en 2011.

De las 10 finales que ha disputado LeBron en la NBA hasta la temporada 2021-22 tres (2015, 2017 y 2018) las perdió con un equipo de los Warriors que logró tres títulos en cuatro años. Esto pudo cambiar con un intercambio bomba que estuvo a punto de ser una realidad.

Desde la temporada 1994-95 hasta la campaña 2011-12, Golden State Warriors solo había clasificado en una ocasión a Playoffs, por lo que levantaron el teléfono y le hicieron una oferta a New Orleans Hornets (hoy en día Charlotte Hornets) para poder firmar a Chris Paul.

Uno de los mejores amigos de LeBron en la NBA, CP3, no tenía problema en llegar a los Warriors y Stephen Curry empezaba hacer las maletas para New Orleans, pero Chris Paul dijo que solo se quedaría en Golden State hasta el final de la temporada. El intercambio no se hizo y James tuvo que padecer la dinastía de los Dubs.

El intercambio que cambiaba la historia de la NBA: Curry y Thompson por Chris Paul