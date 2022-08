En una charla con Draymond Green, un jugador de la NBA confesó que pasó de no tener para comer en Subway a ser campeón con LeBron James y Los Angeles Lakers.

El jugador de la NBA que pasó de no tener para comer en Subway a ser campeón con LeBron y Lakers

Nacer en Michigan y tener el sueño de jugar baloncesto profesional conllevaba la presión de tener que ser elegido por dos universidades: Universidad de Michigan o Universidad del Estado de Michigan. Un jugador no corrió con esa suerte, jugó en la Universidad de Utah, tuvo un camino diferente a los demás para llegar a la NBA y terminó por ser campeón con LeBron James y Los Angeles Lakers.

Draymond Green tuvo como invitado a su podcast del portal ‘El Volumen’ a un jugador de la NBA que salió campeón con los Lakers en 2020 y cuando empezaron hablar de lo que tuvo que pasar para llegar a jugar junto a LeBron, llegó una sorprendente revelación.

Tras promediar 12.8 puntos y 4.5 rebotes en los Playoffs 2020, Kyle Kuzma firmó un contrato con Los Angeles Lakers por tres años y $40 millones de dólares. Aquel niño que caminaba hasta una milla para poder llegar a su YMCA (Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes) obtenía su primer gran vínculo en la NBA.

Para Kuzma la gloria en la NBA no fue salir campeón con LeBron James y los Lakers en el 2020, los recuerdos que se le vienen a la mente cuando Draymond Green le preguntó sobre su camino a la liga es lo que le genera más satisfacción. No la pasó nada fácil y así se lo contó a la estrella de Golden State Warriors.

De no tener para comer en Subway a ser campeón con LeBron y Lakers de la NBA

“La YMCA era mi refugio seguro, el baloncesto era mi refugio seguro y he tenido un gran viaje y cuando miro hacia atrás es gracioso porque es como si esa fuera la recompensa de la vida, como si eso fuera lo que obtuve por ganar. Un campeonato no es realmente la recompensa, es como si estuviéramos hablando ahora y estoy recordando estos millones de pensamientos de no tener dinero una vez para comer en Subway”, confesó Kyle Kuzma en el podcast ‘El Show de Draymond Green’.