Golden State Warriors juega vs. Sacramento Kings en los NBA Playoffs 2023 y Klay Thompson decidió enviarle un mensaje a Stephen Curry tras burlarse del error de Steph.

Se tienen tanta confianza que pueden pasar de una burla sin piedad a un emotivo mensaje que conmovió a la mayoría de la afición de Golden State Warriors. Klay Thompson y Stephen Curry vivieron otro gran momento en los Playoffs de la NBA 2023.

Los Warriors pasaron de tener una ventaja de cinco puntos a una sola unidad en el último minuto del Juego 4 contra Sacramento Kings. ¿El motivo? Curry cometió un grave error al pedir un tiempo fuera cuando su equipo no tenía más. Harrison Barnes falló el último tiro y Golden State ganó por un punto, pero Thompson no dejó pasar de largo el fallo de su fiel amigo Steph.

Klay Thompson no se dio cuenta de los micrófonos y cuando se retiraba al vestuario de Golden State Warriors tras la victoria del 23 de abril de 2023 se burló del error de su compañero con una frase contundente: “Steph ‘C-Webb’ Curry”. La estrella de la NBA comparó a ‘El Chef’ con Chris Webber, el jugador de Michigan que también pidió un tiempo fuera sin que su equipo tuviera y terminó abriendo el camino para el título de Carolina del Norte en el campeonato de la NCAA 1993.

El mensaje de Klay Thompson para Curry tras burlarse del gran error en Warriors

Luego de perderse dos temporadas seguidas, 2019-20 y 2020-21, por una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y una rotura del tendón de Aquiles derecho, Klay Thompson empezó a disfrutar de una manera diferente cada detalle de la NBA. Por ese motivo, una de las estrellas de Golden State Warriors decidió enviarle un emotivo mensaje a Stephen Curry tras burlarse del gran error en los Dubs antes del Juego 5 vs. Sacramento Kings, del miércoles 26 de abril a las 22:00 ET.

“Admiré a Steph mucho antes de que fuera un Warrior, cuando estaba en Davidson, yo era un fanático. Fui y lo vi jugar en Anaheim contra UCLA. Me sorprendió su destreza y habilidad. Luego, ser reclutado con él en Warriors y ser su guardia doble durante todo el tiempo que he estado, ha sido increíble. Simplemente aprecio su arduo trabajo. Puedo verlo todos los días. El tipo está en la mejor forma por una razón, él no toma atajos y es un gran hombre de familia. Es sabio más allá de su edad, creo que Steph ha tenido la misma edad desde 2012. Es una persona sencilla, pero es un competidor. Solo seguir jugando juegos de Playoffs con él. Estos tiempos, los apreciaré por el resto de mi vida. Con suerte, podemos forjar un legado como una de las mejores pistas traseras que haya jugado este juego”, dijo Thompson sobre Curry en conferencia de prensa.