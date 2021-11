Los programas deportivos tuvieron para dar y convidar contenido sobre LeBron James porque sin ni siquiera iniciar la semana NBA, la estrella de Los Angeles Lakers fue el centro de la polémica por el golpe a Isaiah Stewart y Stephen A. Smith no dudó en acabarlo comparándolo con Michael Jordan.

Para un legado de 17 selecciones All-Star, cuatro títulos NBA y el mismo número de MVP’s en Finales y temporada regular solo hay un punto de comparación como lo es Jordan. Smith, reconocido analista de ESPN, lo entendió a la perfección para expresar su opinión sobre la pelea en Los Angeles Lakers.

Durante el juego Lakers vs. Detroit Pistons del domingo 21 de noviembre, LeBron fue expulsado por golpear en la cara a Isaiah Stewart, pero no se retiró al vestuario sin antes ver como el jugador que golpeó lo buscaba de manera desenfrenada para pelearse. Esto a Michael Jordan no le pasaba según Stephen A. Smith.

"Me hizo pensar porque en todos los años que he cubierto la liga, hablamos de los Jordan del mundo, los Kobe del mundo, gente así. Viste a LeBron cuando entró por primera vez en la liga, viste LeBron cuando llegaron a la final, se enfrentaron, tomaron fotografías, se mostraron joviales y todas esas otras cosas. LeBron James es demasiado fenomenal y demasiado bueno para no ser increíblemente respetado, pero en mi opinión, de la gente con la que he hablado cubriendo la liga, nunca ha sido temido”, afirmó Smith.

El miedo que infundía Michael Jordan lo utilizaron para acabar a LeBron James

Stephen A. Smith, uno de los panelistas del programa First Take (Primera Toma), de ESPN, fue más a fondo con la crítica a LeBron James por la pelea en los Lakers y se animó a comparar la escandalosa situación que se vivio en el juego vs. Detroit Pistons con las cosas que no pasaban por el miedo que infundía Michael Jordan.

“Muchas veces, cuando pensamos en MJ, por ejemplo, lo que finalmente se queda corto es el nivel de miedo que se le inculcó. No te metiste con MJ. No viniste a MJ así. No lo hiciste. No hago cosas así. Con LeBron crees que puedes tomarlo. Crees que se lo pueden atrapar. A lo largo de la liga, esas son todas las cosas que he escuchado constantemente”, concluyó Stephen A. Smith.