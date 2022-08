El ex jugador Jalen Rose expuso las razones por las que el Rey extenderá su vínculo con la franquicia oro y púrpura más allá del 2023.

A partir de este jueves 4 de agosto, el astro LeBron James está en condiciones de firmar una extensión de contrato con Los Angeles Lakers, mismo que termina en la próxima campaña de la National Basketball Association (NBA), y que en caso de no poner la rúbrica, le posicionará en la Agencia Libre 2023.

El nacido en Akron, Ohio, podría llegar a recibir, en caso de llegar a un acuerdo con la directiva lagunera, encabezada por la dueña Jeanie Buss y el gerente general Rob Pelinka, cerca de $97 millones de dólares, que le convertirían en el jugador con más ganancias económicas en la competición.

Más allá de que firme (o no) este nuevo contrato, LeBron James tendría una poderosa razón para finalmente quedarse en los Lakers hasta 2025, situación que fue revelada por el ex astro de la NBA y hoy analista de ESPN, Jalen Rose, y que se relacionada con su ámbito personal.

El principal motivo por el que LeBron no se moverá de Lakers



"Sabemos que él no se irá ahora; así que ni siquiera importa lo que pase con el contrato. Saben que él consiguió esa casa aquí, la esposa aquí, conocen a los niños aquí. Siempre pensamos en ello como LeBron James, la superestrella, no siempre como LeBron James, el ser humano, el padre; entonces no creo que necesariamente quiera desarraigar a su familia para irse a jugar a otro lado", partió señalando el otrora escolta.

En ese sentido, el insider Marc Stein, agregó en su reporte por Substack que "fuentes informadas sobre el asunto enfatizan que James está extremadamente feliz en Los Ángeles a pesar de las temporadas difíciles consecutivas de los Lakers; él y su familia se han arraigado cada vez más en el sur de California desde que James firmó con los Lakers en el verano de 2018".