Uno de los novatos de la NBA habló de Michael Jordan y aseguró que la leyenda de Chicago Bulls no lo vencería en un 1 vs 1.

El novato de la NBA que aseguró que le ganaría a Michael Jordan en un duelo 1 vs 1

Michael Jordan es para muchos el mejor jugador de la historia de la NBA. Varias generaciones se criaron mirando su baloncesto y al día de hoy muchos lo tienen de ídolo. Sin embargo, un novato de la liga se anima a desafiarlo.

A pesar de la grandeza del exjugador de Chicago Bulls, los jugadores jóvenes de la NBA de hoy en día no crecieron viéndolo a él. En realidad, han visto la era de LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

Es por eso que estos jugadores le tienen cada vez menos respeto a las leyendas de aquella época, a pesar de que saben lo que significan para la NBA. Uno de los primeros picks del último Draft no dudó en decir que le ganaría en un 1 vs. 1.

El jugador que desafía a Michael Jordan

Jabari Smith Jr. fue la primera selección de Houston Rockets en 2022. Durante su charla con los medios en el fin de semana del All-Star, respondió si le ganaría un mano a mano a MJ hoy en día, con Jordan a sus 60 años recién cumplidos.

“No me vence en este momento”, afirmó Smith, que luego se enteró de que ese día (viernes 17 de febrero), Su Majestad cumplía 60. “Bueno. Feliz cumpleaños MJ. Te gano en un 1 vs. 1 ahora mismo”, exclamó. Luego, expresó que Jordan tal vez le podría meter algunos puntos, pero no muchos.