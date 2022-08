Un tema que ha sido protagonista absoluto del mercado de pases y verano previo a la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA). Kevin Durant le solicitó un intercambio a los Brooklyn Nets para jugar en otro equipo, pero si no sucede, ¿podría haber boicot?

Todo comenzó cuando se reportó de manera sorpresiva que KD quería irse de la franquicia al hacer este pedido. No hubo indicios previos, pero al parecer Durant no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado Brooklyn y así se lo expresó en una reunión reciente al propietario Joe Tsai.

En dicho encuentro, el jugador ratificó su deseo de salir del equipo, además de dar un ultimátum para quedarse. Dado que eso no parece haber sido bien recibido por el dueño, puede que sea la última interacción entre ambas partes por un buen tiempo.

Lo que en un momento parecía poco probable, porque muchos creían que debido a su amor por el baloncesto, Durant se presentaría a los entrenamientos, hoy parece más factible. El insider Brian Windhorst no descarta que Kevin podría mantenerse fuera de la franquicia al comienzo de la temporada, o al menos de los preparativos para la misma. Luego dependería de sus ganas de recibir multas y perder dinero, el cual recibió en grandes cantidades por adelantado debido a su extraño contrato.

Kevin Durant y el posible boicot

"Hace una semana, si me hubieras preguntado, '¿Kevin Durant se mantendrá fuera del campamento de entrenamiento si no lo intercambian?' Hubiera sido como, 'No puedo verlo'. Ahora puedo verlo. Hacia eso nos dirigimos", dijo Windhorst en su pódcast.