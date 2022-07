No hay nada como estar en lo más alto de la NBA. ¡Así lo demostró Stephen Curry! La estrella de Golden State Warriors fue el segundo jugador de la liga que presentó los Premios ESPYS y, como lo hace en las canchas, no dudó en atacar a sus rivales. En esta ocasión, no lo hizo con triples sino con bromas picantes.

Los Warriors se coronaron como campeones de la NBA 2022 tras vencer en seis juegos a Boston Celtics. La serie tuvo picante, tensión y mucho ‘trash talking’ (charla basura) entre los jugadores, así que Curry no se olvidó en los Premios ESPYS de los últimos rivales que enfrentó.

Kevin Hart, actor y comediante estadounidense, quiso que Stephen Curry empezará los Premios ESPYS 2022 con un discurso que atacaba a Al Horford y los Celtics: “Soy su anfitrión, Stephen Curry. Orgulloso esposo de Ayesha Curry. Orgulloso hijo de Dell Curry. Orgulloso papá de... Boston Celtics”. Aunque 'El Chef' no lo hizo, si se vio el video de la burla en la tranmisión oficial de los premios.

La hinchada de Boston Celtics empezaba a sentir que no sería una buena noche y apenas Curry se dio cuenta que Grant Williams era uno de los asistentes a los Premios ESPYS 2022 no dudó en ‘atacarlo’ con una broma picante: “Recuerdo que vencimos a los Celtics y no hay nada que Los Angeles ame más que vencer a Celtics. Hablando de los Celtics, Grant Williams está en el recinto. Es genial verte de nuevo, hombre. Sé que te gusta este color (verde del traje de Stephen). Te lo prestaré cuando termine. Incluso podría dejarte usar un anillo (de campeón). Veremos, veremos”.

Williams le responde al ‘ataque’ de Curry contra Al Horford y Boston Celtics

Grant Williams no quiso quedarse con la espinita de ser el jugador de Boston Celtics que recibió las bromas por parte de Stephen Curry y le respondió por los ‘ataques’ contra él y sus compañeros debido al resultado en las Finales NBA 2022 contra Golden State Warriors.