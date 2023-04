LeBron James está de vuelta para la causa de Los Angeles Lakers. Es una realidad y por ello, los aficionados de la organización están contentos mientras figuran con firmes posibilidades de avanzar a los Playoffs de la presente temporada NBA.

Sin embargo, algunos no dejan de preocuparse por el estado fìsico del camiseta 6, y con todo razón. Primero, porque el tiempo de recuperación ha sido corto en comparación al requerido en promedio para atender una lesión de su tipo.

Segundo, porque disputa minutos considerables en la recta final de la campaña, aunque, si los médicos de Los Angeles Lakers autorizaron su regreso quiere decir que todo está en orden. Aunque, la duda y preocupación en algunos se hace presente.

Sin embargo, allí está, defendiendo a Lakers en la recta final de la campaña regular, rumbo a Playoffs, bien sea de forma directa o vía Play-In. Pero, qué pasaría si LeBron decide operarse. Conoce el tiempo que se perdería en caso de hacerlo.

Sin LeBron James

LeBron James lo ha dejado claro: Puede que al terminar la campaña tenga que operarse el pie. Entonces, en caso de que suceda, "ustedes no se enterarán". Así calificó 'Bro su potencial intervención quirúrgica, dejando ver que no se perdería el inicio de la próxima campaña.

"En este momento aún no sé si necesitaré cirugía o no en el futuro. Luego de la temporada tendré otros exámenes y veremos cómo avanzar. Aunque si la llego a necesitar, ustedes no se enterarán, no soy de hablar en la temporada baja", sentenció.