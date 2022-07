En cuestión de un par de horas, Brooklyn Nets pasó de tener un Big-3 que prometía dar de qué hablar en la Conferencia Este a poner en duda la continuidad de sus máximas estrellas: Kevin Durant y Kyrie Irving. El intercambio más grande en la historia de la NBA podría estar preparándose.

Vamos en orden. Kyrie Irving hizo uso de la opción jugador y cuando todo apuntaba a que jugaría una temporada más con Brooklyn Nets, apareció el pedido de Kevin Durant que paralizó al mundo de la NBA. KD pidió un intercambio para salir del equipo.

¡A empezar de cero! Mientras que se informó los dos equipos a los que preferiría ir Durant cuando se lleve a cabo pedido de intercambio a los Nets, en la NBA se instaló el rumor que Irving hará todo lo posible para llegar a Los Angeles Lakers y volver a jugar con LeBron James.

Surgió la pregunta del millón de dólares: ¿Algún equipo podría hacer una oferta para ir por Irving y Durant? Según Brian Windhorst, reportero que cubre la NBA para ESPN, solo hay una franquicia capaz de formar el Big-3 más temible de toda la liga.

El único equipo que podría formar el Big-3 más temible de la NBA: Los Angeles Lakers

“Ejecutivos me han dicho que los Lakers tendrían potencialmente un paquete que podrías intercambiar por ambos. Es muy frágil porque no sabes en qué punto Irving y Durant quieran seguir juntos después de ver lo que pasó cuando estuvieron juntos. Casi ningún equipo con opciones podría hacerlo, pero los Lakers no tienen opciones. Ese fue el único lugar que escuche para hacer esto posible”, dijo Brian Windhorst, en el programa ‘NBA Hoy’, de ESPN, sobre la posibilidad que Los Angeles Lakers forme el Big-3 más temible con Kyrie Irving, LeBron James y Kevin Durant.