Los Angeles Lakers puso en cancha al Big-3 de LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis en el juego de pretemporada NBA 2022-23 contra Minnesota Timberwolves del 12 de octubre. ¿Cómo les fue? Perdieron 113 a 118 y Russ volvió a estar en el centro de la polémica.

Si bien es cierto que no juegan la cantidad de minutos habitual como si fuera un juego de temporada regular o de Playoffs, mientras que Davis luce cada vez mejor jugando como centro, registró 19 puntos y 13 rebotes, Westbrook nada que mejora y anotó solo cinco unidades en la derrota de Lakers con Timberwolves.

Mientras que los rumores sobre el intercambio que Los Angeles Lakers haría para salir de Russell Westbrook no dejan de aparecer, el base estrella de la NBA fue protagonista de dos videos que, según él, no se mostraron en su totalidad para ponerlo en evidencia. ¿Definitivamente no se la lleva con LeBron James y compañía?

“Antes del juego, he estado haciendo eso desde que estoy en la liga durante años. Creo que simplemente cortaron el video y obviamente Internet lo tomará y ejecutará lo que sea que necesiten para ejecutar. Pero he estado haciendo el mismo ritual desde que estoy en la liga”, explicó Westbrook en la atención a medios de comunicación de los Lakers del 13 de octubre sobre el primer video en el que no está junto a todos los jugadores del equipo de Los Angeles antes de iniciar el juego vs. Minnesota Timberwolves.

El video polémico de LeBron y Westbrook con más de 7.4 millones de reproducciones

Primer video, tema aclarado según Russell Westbrook. Sin embargo, otra publicación que alcanzó más de 7.4 millones de reproducciones en Twitter mostró a Patrick Beverley tratando de reunir a LeBron James, Anthony Davis y los otros jugadores de Los Angeles Lakers que estaban en cancha para hablar sobre algo del juego contra Minnesota Timberwolves. Hasta ahí, todo normal, pero… Russ apareció en escena y, aparentemente, no quiso ser parte de esa reunión.

La explicación de Russell Westbrook al video polémico con LeBron James en Lakers

"En cuanto al otro video, en realidad estaba hablando con los entrenadores y también cortaron ese video por la mitad. Estaba hablando con los entrenadores sobre una cobertura perdida. Entonces, no le presto atención, hombre”, aclaró Russell Westbrook en conferencia de prensa.