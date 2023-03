¿Y si hubieran llegado antes? Es esa la pregunta que rodea al mundo de la NBA cuando se habla de la nueva versión de Los Angeles Lakers y los refuerzos que los tienen peleando por entrar a Playoffs. Tal es el impacto del equipo que ya habrían tomado una decisión sobre Kyrie Irving para el beneficio de la franquicia. Irían en contra de LeBron James.

El dúo Irving y Luka Doncic en Dallas Mavericks sigue sin dar los resultados esperados y frente al escenario que Kyrie se convierta en agente libre al no recibir un nuevo contrato, la narrativa que podría llegar a los Lakers y cumplirle el deseo a LeBron sigue presente en la NBA. Pero...

Cuando no se dio la llegada de Kyrie Iving a Los Angeles Lakers en la fecha límite de intercambios (9 de febrero de 2023) de la temporada NBA 2022-23, LeBron James le dijo a ESPN que “no puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso. Alguien con el que sé que tengo gran química en la cancha que, en mi opinión, pueda ayudarte a ganar campeonatos”.

Las intenciones de LeBron sobre volver a jugar con Irving tras el título con Cleveland Cavaliers en 2016 fueron más que claras, pero el rendimiento de D’Angelo Russell, Malik Beasly, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt y Mo Bamba, habría convencido a la directiva del equipo de Los Ángeles sobre una decisión acerca de Kyrie.

La decisión que habría tomado Lakers sobre Irving para el beneficio del equipo

En la misma línea de los deseos que tendría D’Angelo Russell de seguir con Los Angeles Lakers, Jeanie Buss y la directiva de la franquicia estarían pensando continuar con el actual roster del equipo para la próxima temporada NBA. En consiguiente, tomarían la decisión de no ir por Kyrie Irving. Una determinación en contra del deseo de LeBron James.