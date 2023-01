Entrenador de LeBron James estalla contra los árbitros de Lakers vs Celtics: 'es increíble'

Los Angeles Lakers han sufrido una dolorosa derrota a manos de Boston Celtics. Con LeBron James encargado de la jugada final, los árbitros no sancionaron una falta sobre su antebrazo izquierdo a manos de Jayson Tatum.

Esto derivó en derrota en tiempo extra para los californianos. Ante ello,Darvin Ham, entrenador del quinteto angelino, estalló contra el cuerpo arbitral del compromiso, haciendo un llamado a la NBA para actuar al respecto.

Dos tiros libres pudieron cambiar la historia de dicho en encuentro pero no fue así, por esta razón, el mandamás del banquillo de Lakers decidió hablar con autoridad sobre los sucedido.

Darvin Ham defiende a LeBron James y critica a la NBA

“El mejor jugador del mundo (LeBron James) no puede recibir una revisión”, sentenció con todo Darvin Ham. "Es asombroso. … Solo porque no fracasa, no falla, es penalizado por ello. Vi lo mismo con Giannis. Vi lo mismo con Shaq”, prosiguió.

Luego, la NBA reconoció que el cuerpo arbitral del partido cometió un error, contactando a Lakers sobre lo sucedido. Aunque para el entrenador el daño está notablemente hecho. “No quiero ver otro informe de los últimos 2 minutos. Pueden ahorrarse eso. No le hace ningún bien a nadie”, finalizó.