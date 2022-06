Este jueves, en el sexto partido de las Finales de la NBA 2022, los Golden State Warriors tendrán la primera de dos oportunidades de ganar su cuarto anillo en ocho temporadas cuando visiten en el TD Garden a los Boston Celtics, que buscarán forzar un séptimo juego.

Ante esto, el trío de los Warriors que es ya el más ganador de partidos de Finales en la historia, podrán sumar otro título a su palmarés. Draymond Green, Stephen Curry y Klay Thompson se enfrentaron a diferentes rivales en sus series definitorias, pero quedarán marcados por un en especial.

Esos son los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Cuatro veces jugaron, tres ocasiones vieron a Golden State victorioso, la otra a LeBron y compañía. Ahora, al preguntarle en conferencia de prensa a Green cómo compararía el desafío mental de esta serie con esas, consideró una falta de respeto hacerlo por la grandeza de James.

Draymond Green halaga a LeBron James

"No se compara con jugar mentalmente ante LeBron James, quien creo que es el jugador más inteligente de la historia. Así que compararlo con eso es una falta de respeto a LeBron y una mentira para ustedes. Es un desafío mentalmente porque (los Celtics) son súper atléticos, jóvenes, rápidos, fuertes, son todo lo que escuchamos durante esta serie. Y súper talentosos. Y cuando te enfrentas a alguien así tienes que pensar más rápido que ellos. Son más veloces, ¿cómo lo puedo vencer? Debo anticiparme", explicó Draymond, que continuó halagando a James.

"No es un partido de ajedrez como cuando enfrentas a LeBron que disecó todas las jugadas en su mente computadora en tiempo real. Eso es una habilidad que no muchos tienen. Ellos sí tienen a Marcus Smart, que es muy inteligente y es el cerebro de ese equipo. Tengo mucho respeto por él y su IQ. Es un desafío sin duda, pero no puedes compararlo con LeBron, que es probablemente el tipo más inteligente en haber jugado al baloncesto", concluyó Green.