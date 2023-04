Por ahora, llevan dos partidos jugadores en la serie de NBA Playoffs 2023 y la temperatura está muy elevada. LeBron James podría despertarse con Los Angeles Lakers luego de la provocación de Dillon Brooks.

El segundo encuentro fue para Memphis Grizzlies, quienes empataron la serie que ahora se muda al Crypto.com Center. Brooks, alero de 27 años, no encontró mejor idea que faltarle el respeto al máximo anotador en la historia de la competición, declarando que “él es viejo”, y agregando que "no respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40".

Luego del encuentro, se supo también que James no es ninguno santo: Hubo finalmente revelación sobre lo que el jugador de los Lakers le dijo a Dillon para que este reaccionara de la manera que lo hizo.

De esta manera, con la serie de primera ronda de la conferencia oeste empatada 1 a 1, parece que se vendrán partidos muy calientes. Por eso, un excompañero de El Rey, advirtió lo que lograron al provocar al nacido en Akron, Ohio.

Despertaron a LeBron James

“Ese oso viene, ese oso es LeBron James… No pinchó al oso, se echó miel encima”, dijo Kendrick Perkins, e ESPN. La frase hace referencia a lo que dijo Brooks tras el encuentro, aludiendo a que no tiene miedo de provocar al oso, aunque pareciera que hizo algo peor.