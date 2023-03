Oficialmente ‘El Chef’ está encendido tras perderse once juegos por lesión. Golden State Warriors llegó a la octava victoria consecutiva como local, venció a Phoenix Suns en la jornada NBA del 13 de marzo de 2023 y Stephen Curry se dio el lujo de provocar a uno de los mejores amigos de LeBron James en la liga.

Con un inicio intratable, los Warriors anotaron 75 puntos en tan solo la primera mitad del juego contra Suns. El equipo de Phoenix nunca pudo tomar el liderato del partido y llegó a perder por una diferencia parcial de 25 puntos. Curry y Klay Thompson, las figuras del triunfo de Golden State por 123 a 112 con 23 y 28 unidades, respectivamente.

LeBron James acabó los rumores de una mala relación con Kevin Love en 2015 al revelar que compañeros y colegas tenía muchos en la liga, pero como amigos solo contaba con tres jugadores en la NBA por ese entonces: “Carmelo (Anthony), C.P. (Chris Paul), y D-Wade (Dwyane Wade)”. Uno de ellos fue el protagonista de la provocación de Stephen Curry en el triunfo de Golden State Warriors contra Phoenix Suns.

Justo antes que llegara el primer título de la era de Curry en los Warriors, un equipo de Los Angeles Clippers que contaba con Chris Paul eliminó a Golden State en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2014. Fue una serie a siete partidos que se quedó en la memoria del ‘Chef’ hasta que pudo tomar venganza deportiva contra uno de los mejores amigos de LeBron.

‘Esto ya no es 2014’: La provocación de Stephen Curry a Chris Paul en la NBA

Desde aquella serie de Playoffs en 2014, Chris Paul no le ha podido ganar ninguna eliminatoria de Postemporada a Stephen Curry, asi que ‘El Chef’ no dejó pasar la oportunidad y cuando tuvo a CP3 como marca en una jugada de la victoria de Golden State Warriors vs. Phoenix Suns lo llevó contra el poste bajo, anotó dos puntos, le sacó la falta y lo provocó con una contundente frase: “Esto ya no es 2014”.