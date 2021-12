Los Angeles Lakers debe tomar medidas de urgencia si no quiere que la temporada NBA 2021-22 termine en fracaso. Con una racha negativa de cinco derrotas hasta el juego vs. Houston Rockets del martes 28 de diciembre a las 20:00 ET, una propuesta de un excampeón con LeBron James bien podría seducirlos.

El equipo de Los Angeles tomó la primera gran medida por la crisis al no continuar con una estrella NBA que había firmado por 10 días, pero hubo una salida y… ¿no llegará nadie más? Un exjugador que supo ser campeón con LeBron, una de ellas en los Lakers de 2020, está dispuesto a salir del retiro. Caería como anillo al dedo.

Cuando la NBA decidió que la temporada 2019-20 continuaba en una ‘burbuja’, en Orlando, Los Angeles Lakers decidió firmar a J.R. Smith, quien disputó seis juegos y promedió por partido 13.2 minutos y 2.8 puntos. El escolta, aunque poco jugó, fue campeón en 2020.

Smith es un jugador en el que LeBron James confía puesto que compartieron tres temporadas en Cleveland Cavaliers con un título incluido en la NBA 2016. J.R. fue parte fundamental de aquel campeonato con un promedio de puntos por juego de 25.3 y 26.3 en temporadas regular y Playoffs, respectivamente.

J.R. Smith se ofrece a salir del retiro para volver a la NBA: ¿Va a los Lakers?

“Entonces, dado que solo damos 10 días de contrato para ver quién quiere jugar. Todavía estoy dispuesto y quiero jugar al baloncesto. Mi número de teléfono no ha cambiado”, afirmó J.R. Smith y… ¿Irá a Los Angeles Lakers?