Los Playoffs de la NBA 2023 le están dando un espectáculo a los aficionados con el enfrentamiento de las dos figuras de la era moderna: LeBron James y Stephen Curry. Así que, porque no poner en aprietos a un excampeón, y hacerlo elegir entre las máximas figuras de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors para una serie a siete partidos.

No fue casualidad verlo que se saludara de manera emotiva tanto con LeBron como con Curry en las semifinales entre Warriors y Lakers de Playoffs 2023. Dejó su huella en ambos equipos y por eso tuvo una respuesta épica a la hora de escoger entre James o 'El Chef'.

En tan solo cinco temporadas, Quinn Cook se dio el lujo de jugar y salir campeón junto a Stephen Curry y LeBron James. El primer título del base llegó con Golden State Warriors en la temporada 2017-18 tras promediar por juego 9.5 puntos. Luego, el base arribó a Los Angeles Lakers en la campaña 2019-20 e hizo parte del título en la famosa ‘burbuja’ de la NBA.

Excampeón de la NBA responde a quién elige entre LeBron y Curry

Quinn Cook jugó 44 partidos y promedió por juego 5.1 puntos en la temporada que terminó con el primer título de LeBron James en Los Angeles Lakers. Conoce a la perfección a Stephen Curry y a ‘El Rey’, pero decidió irse por otro jugador a la hora de elegir el mejor basquetbolista para una serie de siete partidos. Tenía conflicto de intereses.

“Voy a elegir a KD (Kevin Durant). Steph, Bron... No puedo responder. Ambos son cuatro veces campeones, los más grandes en la profesión que han visto mis ojos. No sé, no puedo escoger”, respondió Cook cuando la cuenta de Twitter FanDuel TV le preguntó a quién elegiría entre LeBron y Curry en un duelo de los NBA Playoffs.