La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) todavía no fue buena para Los Angeles Lakers, que sufren de polémicas y problemas constantes. LeBron James y su búsqueda del quinto anillo en la liga parece difícil de terminar pasando en la presente campaña.

Ahora, parece que los malos rendimientos y resultados tienen un culpable para la gerencia, ya que según recientes reportes, el entrenador Frank Vogel comenzará a ser evaluado partido a partido, y su cargo está en peligro, aunque para muchos él no sea el culpable.

Uno de los que piensa así es el exjugador de Lakers, ahora escolta en Philadelphia 76ers, Danny Green. Green fue campeón con la franquicia en 2020 y defiende a Vogel, echándole la culpa a otros factores, cómo por ejemplo la falta de un personal indicado para ser exitosos.

Danny Green defiende a Frank Vogel

"A mí me gustaba el coach, era genial y esta es una de las razones por las que no quiero ser entrenador. Le han dado -no quiero decir una mala mano- pero es una situación difícil de entender, especialmente con las lesiones, COVID. No ha tenido a algunos de sus mejores jugadores en la alineación todavía, y lo culpan por muchas que no creo que sean su culpa", comenzó Green sobre Vogel en su Podcast, Inside The Green Room.

"Muchos de los jugadores hacen lo mismo allí. Es difícil ponerlos en sus fortalezas. No puedes obligar a que conviertan tiros. No puedes obligarlos a que no pierdan el balón. No puedes hacer que defiendan. Esos son tres factores importantes que necesitas para ganar un partido de baloncesto", concluyó Danny.