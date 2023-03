Un nuevo capítulo en la discusión más agotada de todos los tiempos en la National Basketball Association (NBA). Esta vez, un excompañero de LeBron James se puso del lado de Michael Jordan.

LeBron ha ganado al menos un anillo en cada franquicia en la que ha jugado. Sin embargo, su paso más exitoso fue en Miami Heat, donde ganó el campeonato dos veces de manera consecutiva, en 2012 y 2013.

Es justamente un jugador que fue clave en aquellos título el que tuvo la controversial opinión. El base Mario Chalmers, quien era titular en aquella época, vivió en primera persona una de las mejores épocas de El Rey.

Sin embargo, en una reciente entrevista que le hicieron en el pódcast In Shambles, Chalmers reveló la razón por la que cree que Jordan es mejor LeBron. Aunque no lo dijo explícitamente, eligió a su GOAT.

A LeBron no le temen como a Jordan

“Nadie le teme a LeBron. Nadie dice, ‘carajo, tengo que jugar contra LeBron, hombre’. Nadie decía eso. No sé por qué. Porque he visto gente asustada cuando se lo enfrentan, pero no pensando en el partido. Cuando escuchas a alguien de esa era hablar de Jordan, hay un miedo. Cuando tienes a las personas temiéndole a un jugador, eso te dice algo diferente. Jordan es ese tipo, todo te dice que quiere ser como Mike”, expresó.