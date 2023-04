La afición de Golden State Warriors quedó con ganas de más. La era de Kevin Durant en los Dubs terminó de manera abrupta tras la rotura del tendón de Aquiles derecho en el Juego 5 de las Finales NBA 2019. KD decidió dejar el equipo de Stephen Curry y compañía y, por ahora, no ha ganado más títulos. ¿Se arrepiente?

Los Warriors lograron conformar uno de los equipos más temibles de la historia con Durant y en tres años llegaron al mismo número de Finales. En los dos campeonatos que ganaron en 2017 y 2018, KD fue el MVP de la final y todo marchaba sobre ruedas, pero la estrella de la NBA sintió que Golden State ya no podían agregarle nada más a su baloncesto.

Kevin Durant confesó en 2019 que, al no sentirse un verdadero jugador de Golden State Warriors a la hora de tener un sentido de pertenencia como el de Stephen Curry, decidió dejar el equipo de San Francisco y firmar con Brooklyn Nets. Sin embargo, la historia no terminó como hubiese querido.

Durant rompe el silencio sobre si se arrepiente de la salida de Warriors

Luego de tres temporadas con Brooklyn Nets en las que la máxima instancia a la que llegaron en los Playoffs fueron las semifinales en 2021, Kevin Durant fue intercambiado a Phoenix Suns y mientras busca superar a Los Angeles Clippers en la primera ronda, KD rompió el silencio sobre si se arrepiente de la salida de Golden State Warriors. ¿Extraña a Stephen Curry?

“Diablos, no, no me arrepiento de nada de lo que hago. No me arrepiento de mi tiempo en la liga porque siento que maximizo cada día como jugador. Siento que saco lo mejor de mí mismo cada vez que piso la cancha”, le respondió Durant a Francisco Rosa, del portal Bleacher Report.