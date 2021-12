En el juego Denver Nuggets vs. Charlotte Hornets de la NBA 2021-22, Facu Campazzo metió una tapa descomunal. “¡Mirá que te como!”

La energía e intensidad de Facundo Campazzo es sinigual en la NBA. Denver Nuggets iba en desventaja por doble digito en el juego contra Charlotte Hornets del jueves 23 de diciembre, pero cuando entró Facu todo cambió. “¡Mirá que te como!”

Campazzo pasa por su mejor momento en la NBA y, a pesar que no es titular en los Nuggets, cada vez que entra marca diferencia, deja hasta la última gota de sudor y da espectáculo con jugadas defensivas que recordaron al mismísimo Emiliano Dibu Martínez.

El arquero de la Selección Argentina popularizó la famosa frase “mirá que te como” durante la Copa América 2021. El lema de Dibu Martínez tomó un vuelo y llegó a Estados Unidos para que Facu Campazzo la representará de la mejor manera en la NBA.

Si te toca ser marcado por Facundo Campazzo no podrás distraerte ni un solo instante porque metafóricamente hablando te come con su gran agilidad. Esto fue lo que no hizo Terry Rozier porque Facu le metió una tapa descomunal.

Video: La gran tapa de Facu Campazzo en Nuggets vs. Hornets

En el reloj del segundo cuarto quedaban un poco más de 7 minutos cuando Rozier recibió el balón tras un rebote ofensivo y cuando iba tirar el triple apareció Facundo Campazzo de la nada y le metió una tapa descomunal. Terry, mirá que te como tuvo que pensar Facu tras esta gran jugada sensacional.