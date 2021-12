En el juego Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, Facundo Campazzo recibió una burla de un relator y un compañero no dudó en salir a defenderlo.

Facu no está solo: Compañero de los Nuggets lo defendió de la humillación del relator de los Warriors

Los aficionados latinoamericanos de la NBA cada vez son más y no dudaron en sentar la voz de protesta por la humillación que recibió Facundo Campazzo por parte de un relator de Golden State Warriors en el juego vs. Denver Nuggets.

Facu juega a otro ritmo e intensidad y esto pareció que no le gustó a la dupla de comentaristas Bob Fitzgerald y Kelenna Azubuike, del canal NBC Sports (Deportes), porque dijeron en vivo una burla que humilló a Campazzo.

Las redes explotaron en 3, 2,1 y la polémica burla a Facundo Campazzo por ser argentino llegó a los oídos de uno de sus compañeros de Denver Nuggets: Austin Rivers. El escolta no dudó en salir a defender a Facu y acabar con Fitzgerald por humillar tanto al jugador argentino como a él mismo.

Los comentarios de Bob Fitzgerald también atacaron a Rivers, ya que sugirió que Austin obtuvo un contrato por tres temporadas a cambio de $35.475.000 en Los Angeles Clippers por ser hijo del entrenador Doc Rivers. ¡Austin tuvo algo por decir y defendió a Facu!

Austin Rivers defiende a Facu Campazzo de la humillación de Bob Fitzgerald

“Piensa que esto es un poco gracioso especialmente porque viene de un tipo que nunca ha jugado un partido de baloncesto en su vida. Sus comentarios sobre mí y mi compañero de equipo Facu fueron más que irrespetuosos. Promedié por juego 11, 12, luego 16 puntos viniendo desde la banca para un equipo de Clippers cargado. Mientras era un jugador bidireccional… ¿Y, sin embargo, me dijo que me pagaba de más? ¿¡¿Sabes cuántos muchachos en la liga ganaron más que yo sin hacer ni la mitad?!? ¡Y todavía lo hago ahora! Pero debido a mi apellido, es fácil de insultar y escapar. Seguro que no es profesional”, afirmó Austin Rivers.