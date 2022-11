Han pasado poco más de dos semanas desde que el argentino Facundo Campazzo firmó su contrato con Dallas Mavericks por la presente temporada de la National Basketball Association (NBA), y ha llegado la hora de un respiro.

Después de largas negociaciones, donde por momento se mencionó su vuelta a Europa, el base cordobés se unió al equipo del esloveno Luka Doncic, y si bien vio acción en los primeros dos juegos, no ha sido considerado en el resto de los lances.

Y esto tiene relación con la intensa preparación que está realizando Campazzo para estar a la par de sus compañeros en Mavericks, algo que el propio argentino reconoció en diálogo con Callie Caplan, del The Dallas Morning News.

Campazzo habla de sus primeras semanas en Mavericks



"Fueron dos semanas locas. Estuve en Argentina, esperando alguna oferta. Estuve cerca de volver a Europa porque no tenía ninguna oferta de la NBA, pero solo quería esperar un poco más para tener la oportunidad de seguir jugando en la NBA. Cuando llegó la oferta de los Mavs, quiero decir, no dudé. Solo dije que sí a la primera pregunta que me hicieron, y ya está", reconoció Facu.

Sobre su adaptación a Mavericks, Campazzo indicó que "estoy tratando de acoplarme lo antes posible, trato de ver videos, trato de llevarme bien con mis compañeros, saber cómo les gusta pasar la pelota, cómo les gusta moverse. Va a llevar tiempo. Solo trato de poner mi energía sobre todo y trato de ser lo más inteligente posible. Veo videos en mi casa y trato de estar lo más que pueda en las instalaciones".