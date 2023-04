Los NBA Playoffs 2023 ya están en acción y las lesiones de jugadores importantes no se hicieron esperar. Una de ellas ocurrió en la victoria de Los Angeles Lakers de LeBron James, y ya piden el cambio de regla para prohibir la jugada que lo ocasionó.

El juego 1 se lo llevaron los angelinos ante Memphis Grizzlies, quien peleó hasta el final, pero no pudo sobreponerse a la grave lesión que sufrió Ja Morant, la figura máxima de la franquicia. El momento en el que se lastimó fue durante un encontronazo que, todavía, es legal en la liga.

Otra de las máximas estrellas que tiene la NBA es Giannis Antetokounmpo. Sus Milwaukee Bucks cayeron con Miami Heat este domingo. Al igual que Morant, Giannis dejó el juego en el segundo cuarto por culpa de una caída fuerte que le lastimó la espalda.

La jugada defensiva de la NBA que piden prohibir

Ante esto, el respetado reportero de The Athletic, Zach Harper, expresó su opinión acerca de la jugada defensiva que ocasionó estas lesiones. “La carga no es realmente una jugada de baloncesto… Realmente no lo es, especialmente ya no. No con el atletismo de hoy en día. La carga es una llamada de auxilio para la defensa”, manifestó.

Mucha gente coincide con el reportero en que esta jugada debería ser prohibida por la NBA. Incluso el dueño de Dallas Mavericks, Mark Cuban, se manifestó en contra de la carga ofensiva que ocurre cuando un atacante colisiona contra un defensor que se estableció fuera del semicírculo. “Las cargas se han convertido en una jugada de baloncesto. No debería serlo”, publicó en un tweet de 2015 que luego eliminó.