Cuando parecía que Golden State Warriors iba a sufrir por no tener un hombre grande disponible como James Wiseman que dominara la pintura tanto en ataque como defensa, la figura de un jugador inesperado surgió para ser clave en el título que ganó Stephen Curry y compañía en la NBA 2022.

Uno de los seis jugadores que se convirtió en agente libre tras el título de los Warriors en 2022 tuvo actuaciones tan destacadas en los Playoffs que hasta se ganó los gritos de MVP por parte de los aficionados de Golden State en el estadio Chase Center.

En el Juego 6 de las semifinales de Playoffs contra Memphis Grizzlies se despachó con 22 rebotes, mientras que en el segundo partido de las Finales de la Conferencia Oeste frente a Dallas Mavericks tuvo su anotación más alta con 21 puntos. ¿Este compañero de Stephen Curry continuará en Golden State Warriors?

Kevon Looney jugó todos los 82 partidos de temporada regular y los 22 de Playoffs con un promedio por juego en Postemporada de 7.6 rebotes y una efectividad del 70.1% en tiros de campo cuando estuvo en cancha con Stephen Curry. El pívot habló sobre su futuro inmediato en los Warriors.

Figura de Warriors campeón con Curry no descarta irse del equipo

“Siempre quiero volver aquí. He estado aquí toda mi carrera. Pero es un negocio. Nunca se sabe lo que va a pasar. Espere a ver lo que dice mi agente sobre lo que está pasando en la liga, lo que está pasando conmigo. Me encantaría volver y defender lo que acabamos de ganar. Pero nunca se sabe en esta liga”, afirmó Kevon Looney segun Anthony Slater, del portal The Athletic, sobre si se quedara en Golden State Warriors. En el mundo de la NBA se habla que el pívot estaría en búsqueda de un contrato por dos o tres años a cambio de $7 o 9 millones de dólares por temporada.