Para un jugador de la National Basketball Association (NBA), no ver minutos en la cancha puede ser una experiencia desafiante y frustrante, dado que pueden sentirse excluidos del equipo o experimentar dificultades para mantenerse motivados y enfocados en sus entrenamientos y preparación física.

Además, el tiempo sobre los tabloncillos es esencial para desarrollar y mantener habilidades que mejoren su juego, pudiendo ser una desventaja para el crecimiento profesional no contar con los minutos necesarios en cancha.

Sin embargo, así es el deporte profesional. Justamente, un compañero de Stephen Curry en Golden State Warriors atraviesa por esta situación, aunque la ha tomado de forma diferente y positiva, en búsqueda de su oportunidad.

Excluido al banquillo de un jugador

Se trata de Jonathan Kuminga, un jugador que fue clave para los de la Bahía en temporada regular, pero que en Playoffs ha visto cómo Steve Kerr no lo toma en cuenta para ingresar a la cancha como segunda unidad.

“Todavía es difícil sonreír cada vez. Pero, saber de dónde vengo, ver cuántas cosas por las que realmente he pasado y que mucha gente no sabe que me llevaron a este punto… Siento que a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida, nunca me han dado nada. He visto a tanta gente simplemente recibir cosas. Eso nunca me ha pasado”, aseguró el jugador sobre su falta de minutos al dijo San Francisco Chronicle.

En campaña regular, Kuminga pasó de promediar 16.9 a 20.8 minutos, incrementando su porcentaje de efectividad en triples a 37%. Sin embargo, ante Sacramento Kings solo vio menos de 40 minutos (en 7 juegos).

A pesar de ello, se mantiene enfocado para cuando llegue su oportunidad. “No se puede evitar que el sol brille y, en algún momento, el sol saldrá. Eso es lo que me mantiene listo todos los días”, sentenció.