No es por ponerles presión, pero… LeBron James acaba de firmar una extensión de contrato con Los Angeles Lakers que lo tendría hasta el final la temporada 2024-25 si decide hacer uso de la opción jugador y una de las condiciones del ‘Rey’ habría sido tener un equipo contendiente al título NBA.

¿Y qué pasa si vuelven a fracasar en la temporada NBA 2022-23? Los Lakers vienen de no clasificar a Playoffs 2022 y uno los principales señalados de la mala temporada fue Anthony Davis. ‘La Ceja’ se perdió 42 partidos por diferentes lesiones y su durabilidad pasa a ser cuestionada en el mejor baloncesto del mundo.

Frente al escenario que LeBron James no tenga un equipo competitivo y Los Angeles Lakers vea necesario un intercambio para salir de Davis por la poca continuidad, un ejecutivo de la NBA planteó al jugador que ganó más dinero que Michael Jordan en Chicago Bulls como el refuerzo indicado para ‘El Rey’.

El simple hecho de estar en la misma conversación que Jordan es porque algo bueno hiciste. Zach LaVine firmó una extensión contrato con los Bulls y pasó a tener el salario más alto en el equipo de Chicago desde los $30.1 millones de dólares que ganó MJ en la temporada NBA 1997-98. ¿Se mudará a Los Angeles Lakers? Ya existieron rumores.

Ganó más dinero que Jordan en Bulls y suena para jugar con LeBron en Lakers

“La forma principal en que sucedería si iba a suceder era llevar a Davis a algún lugar al que quisiera ir y el lugar principal al que querría ir es Chicago, de donde. Ahora, algunos muchachos no quieren jugar en su ciudad natal, pero creo que A.D. lo agradecería, habló sobre eso antes. No significa que sucedería, no han salido a tratar de cambiarlo, pero podría haber algo simple como Zach LaVine por A.D., tienes a un par de tipos que van a lugares en los que realmente quieren estar. Tendría que esperar hasta enero, pero ese sería el acuerdo que tiene más sentido si A.D. va a cambiar de equipo”, le dijo un ejecutivo de la Conferencia Oeste a Sean Deveney, del portal Heavy.com.