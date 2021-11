En la actualidad, Golden State Warriors es uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste en National Basketball Association (NBA), y si bien no cuenta con la participación que tuvo en la pasada temporada, el mexicano Juan Toscano-Anderson sigue siendo un aporte para su equipo.

Pese a sumar apenas 12 minutos promedio por partido, a diferencia de los 20 que jugaba el año anterior, el hijo de madre azteca no se hace problema con esta decisión de su entrenador, Steve Kerr, y en conferencia de prensa, donde participó Bolavip, lo dejó en claro.

"Estoy jugando menos minutos porque tenemos más veteranos, un equipo más completo y mejor que el año pasado. Con eso solo busco mi lugar para ayudar a mi equipo; no estoy pensando en cuantos minutos voy a jugar, cuantos puntos voy a anotar. La cosa más importante es que ganemos cada noche", manifestó Toscano.

El sueño de Toscano que lo liga con México



A pesar de no haber nacido en suelo azteca, el alero es enfático en aclarar que "estoy orgulloso de ser mexicano", y advierte que su máximo sueño como profesional es que "quiero ser el primer mexicano que tiene un campeonato de la NBA", añadiendo que si bien "no puedo representar a México con la playera pero estoy representando a Mexico en la mejor liga del mundo".

En esa misma línea, Toscano aprovechó de referirse a su baja del Preolímpico clasificatorio para Tokio 2020, indicando que si bien "no quiero hablar de eso porque es un poco difícil, ahora estamos en temporada y ojalá que todos entiendan mi situación", aclaró que "en los medios dicen que no quiero representar a México, no es eso, no puedo porque ahora estoy en la NBA. Es algo diferente, pero cada día que me levanto yo sé que soy el ejemplo de México".

Lo más leído: