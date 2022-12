Como si no bastara con la irregular campaña que están viviendo esta temporada en la National Basketball Association (NBA), ahora Golden State Warriors enfrenta un grave problema, producto de una acción judicial contra uno de sus jugadores.

Lo anterior, luego que un grupo de tres mujeres presentara una demanda civil contra la Universidad de Vermont, acusándoles de "indiferencia deliberada hacia el acoso, la agresión sexual y las drogas entre estudiantes", y por un caso en particular.

En el libelo judicial se detalla que estas personas fueron víctimas de violación por parte de un deportista, que actualmente juega con los Warriors en NBA, mas no fue mencionado en la demanda, pero se indica que fue el alero Anthony Lamb, de 24 años.

Jugador de Warriors enfrenta demanda civil por violación



Tras conocerse esta situación, el propio jugador emitió un comunicado publicado por The Athletic, mencionando que "las acusaciones hechas en mi contra en 2019 que han resurgido recientemente son evidentemente falsas", y agregó que "siempre he sido totalmente cooperativo con respecto al supuesto incidente y he recibido con agrado cualquier investigación sobre el asunto. En pocas palabras, nunca he cometido una agresión sexual".

Por su parte, los Warriors se refirieron a la acusación contra Lamb y afirmaron que "Anthony no es un acusado en esta demanda reciente y, hasta donde sabemos, nunca ha sido acusado de ningún delito en ningún caso legal", añadiendo que previo a su incorporación "hicimos nuestra debida diligencia con la NBA y sus equipos anteriores. Si sale a la luz alguna nueva información, sin duda la evaluaremos y actuaremos en consecuencia".