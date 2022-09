En los próximos días, Golden State Warriors iniciará sus trabajos oficiales de cara a la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA), y el entrenador Steve Kerr espera contar con todos sus jugadores en buenas condiciones, entre ellos, su máxima figura Stephen Curry.

De hecho, el primer paso que tendrán en su preparación será un viaje a Japón, donde jugarán dos partidos ante Washington Wizards, para los que según Kerr "espero que todos estén listos para ir. Pero tomaremos medidas de precaución para cualquiera, especialmente para nuestros muchachos veteranos".

Junto con agregar que "queremos asegurarnos de aumentarlos al ritmo correcto", el entrenador de los Warriors no escatimó en elogios para Curry, a quien no dudó en catalogar como uno de los mejores deportistas, y no sólo de la NBA.

El elogio de Steve Kerr a Stephen Curry



"Estamos hablando de uno de los mejores atletas del mundo. Quizá no sea por su salto o velocidad, desde el punto de vista tradicional. Pero cuando hablamos de coordinación ojo-mano, balance y fuerza en los músculos centrales Steph es uno de los mejores atletas del mundo", manifestó Kerr.

Respecto de la gira por Japón, el técnico de los Warriors adelantó, en conjunto con el gerente general Bob Myers, que "planeamos usar muchos jugadores en la pretemporada", en lo que se considera una forma de mantener a los más experimentados, como Curry, Klay Thompson o Draymond Green en buenas condiciones físicas.