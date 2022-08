Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson son el trío más ganador de la era moderna de la National Basketball Association (NBA). Los jugadores de Golden State Warriors dominan desde 2014, el año de la temporada en la que hicieron un clic y nunca volvieron a mirar hacia atrás.

Este Big-3 puede ser comparado únicamente con el que se encontraba en San Antonio Spurs hasta, justamente, 2014. Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker. Así como seguramente estos tres tuvieron su cuota de problemas, también los han tenido Steph, Klay y Dray.

A pesar de que su relación parece casi inmejorable, el haber estado ya una década jugando juntos, hace que las peleas, aunque pocas, sean inevitables. Green explicó en su pódcast que esas discusiones pasan muy poco, pero cuando ocurren, Curry y Thompson suelen estar del lado recibidor de las frustraciones de Draymond.

Green, Curry y Thompson, peleas cada tanto

"Honestamente, no hemos tenido muchas discusiones porque no es como nuestras personalidades se emparejan. Generalmente, yo soy el que grita y casi siempre ellos me ignoran al punto de que si les estoy gritando y uno de ellos me lo devuelve, no voy a meterme en una pelea de gritos. Así que cuando digo algo y ellos no están de acuerdo y me responden, entonces me lo devuelven y queda allí", explicó.

"Entonces generalmente yo soy el que habla y eso lleva a que tengamos una charla para discutir lo que pienso yo y ellos y cómo resolverlo. Si es en un momento de calentura del juego y digo, 'Klay deja de lanzar el balón', y él me insulta, entonces seguimos empujando para adelante. O si le digo algo a Steph y él se enoja y me lo devuelve cada dos lunas llenas, entonces yo sigo con lo mío", dijo Draymond, que a pesar de no recibir respuestas seguido, si Thompson o Curry le dicen algo, él no continua la pelea.