¡Ya está todo listo! Golden State Warriors derrotó a Dallas Mavericks por 3 a 1 en las Finales de la Conferencia Oeste y jugará ante Boston Celtics, que se impuso sobre Miami Heat por 4 a 3. ¿Qué día es el Juego 1? El jueves 2 de junio comienzan las Finales de los Playoffs de la NBA 2022. ¡Entérate todos los detalles!

Golden State Warriors vs Boston Celtics: Los números en la temporada regular

El equipo dirigido por Steve Kerr terminó la campaña con un récord de 53 triunfos y 29 derrotas, ubicándose 3° en la Conferencia Oeste. Por otra parte, el conjunto comandado por Ime Udoka cerró la campaña con un récord de 51 triunfos y 31 derrotas, finalizando 2° en la Conferencia Este.

Golden State Warriors tendrá la ventaja de disputar el hipotético Juego 7 de local, en el Chase Center. ¿A qué se debe esto? Podrán contar con esto por tener más victorias durante la temporada regular.

¿Cómo les fue durante la temporada regular? Se enfrentaron en dos ocasiones y cada uno obtuvo un triunfo. El primer duelo se disputó el 17 de diciembre en el TD Garden, donde Golden State Warriors se impuso por 111 a 107. Por otro lado, el segundo encuentro se jugó el 16 de marzo en el Chase Center y Boston Celtics ganó por 110 a 88.

Los distinguidos por la NBA de estos equipos durante esta temporada regular fueron: Marcus Smart (Defensive Player y All-Defensive 1st Team), Jayson Tatum (All-NBA 1st Team), Robert Williams (All-Defensive 2nd Team), Stephen Curry (All-NBA 2nd Team) y Draymond Green (All-Defensive 2nd Team).

Los líderes de cada franquicia en temporada regular:

Puntos:

Stephen Curry: 25.5

Jayson Tatum: 26.9

Rebotes:

Draymond Green: 7.3

Robert Willims: 9.6

Asistencias:

Draymond Green: 7.0

Marcus Smart: 5.9

Robos:

Gary Payton II: 1.4

Marcus Smart: 1.7

Bloqueos:

Draymond Green: 1.1

Robert Willims: 2.2

Golden State Warriors vs Boston Celtics: Las estadísticas de los Playoffs

El equipo dirigido por Steve Kerr está por encima en las estadísticas. Anotan más puntos por partido (114.5 vs 107.1), toman más rebotes (44.8 vs 42.8), dan más asistencias (28.3 vs 24.2), consiguen más robos (6.8 vs 6.5) y anotan más triples (13.5 vs 13.4). En el único apartado que está mejor el conjunto liderado por Ime Udoka es en bloqueos por partido (6.3 vs 5.1).

Los líderes de cada franquicia en Playoffs:

Puntos:

Stephen Curry: 25.9

Jayson Tatum: 27.0

Rebotes:

Kevon Looney: 7.7

Al Horford: 9.6

Asistencias:

Draymond Green: 6.3

Marcus Smart: 6.2

Robos:

Stephen Curry: 1.0

Jaylen Brown: 1.3

Bloqueos:

Draymond Green: 1.1

Robert Willims: 1.9

NBA Playoffs 2022: El cuadro y los resultados

Golden State Warriors vs Boston Celtics: Calendario de la serie

