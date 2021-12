Golden State Warriors iba a jugar contra Denver Nuggets el jueves 30 de diciembre, pero la NBA postergó el juego y, por el momento, no hay round 2 de Facundo Campazzo vs. Stephen Curry.

El juego estelar que cerraba la jornada NBA del jueves 30 de diciembre de 2021 tenía todos los condimentos para ser un partidazo, pero no se podrá jugar. La liga pospuso el partido Golden State Warriors contra Denver Nuggets y, por el momento, no hay round 2 de Facundo Campazzo vs. Stephen Curry. ¿La razón? Bolavip te la cuenta.

Los Warriors perdieron 86 a 89 con Nuggets el martes 28 de noviembre en un juego que tuvo mil y una emoción. Facu Campazzo solo necesitó de 30 segundos para robarlo el balón a Curry y luego fue parte de la gran polémica del juego.

Bob Fitzgerald y Kelenna Azubuike, del canal NBC Sports (Deportes), se burlaron de Campazzo por ser de Argentina y las redes sociales estallaron en indignación. Con este condimento el round 2 de Facu vs. Stephen Curry tenía más color, pero, por ahora, no se llevará a cabo.

La NBA vive en carne propia el incremento de jugadores ausentes por estar en protocolos covid-19 y una de las consecuencias es la postergación de juegos como el que Golden State Warriors y Denver Nuggets debían jugar el jueves 30 de diciembre a las 21:30 ET.

Según informó Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, la NBA decidió postergar Golden State Warriors vs. Denver Nuggets del jueves 30 de diciembre porque el equipo de Facundo Campazzo y compañía no tiene 8 jugadores disponibles debido a lesiones y ausencias por protocolos covid-19.