20 años en la National Basketball Association (NBA) y contando. LeBron James está en plena forma física, listo y batallando por llevar a Los Angeles Lakers hacia otro campeonato de la liga, pero antes deberá eliminar a los actuales monarcas: Golden State Warriors.

Su carrera se ha caracterizado por ser exitosa, con cuatro títulos en su haber y numerosas distinciones individuales. Cualquier día de esos 20 años pudiese ser, tranquilamente, el mejor de toda su vida, desde su perspectiva.

Justamente, el camiseta 6 del quinteto angelino ha revelado recientemente que uno de los mejores días de su vida fue el pasado domingo mientras Warriors y Lakers disputaban el Juego 3 de las Semifinales de Conferencia Oeste. Conoce por qué.

El mejor día para LeBron

Bronny James, hijo de 'Bron anunció que jugará a nivel universitario con USC Trojans (Universidad del Sur de California). Estará en el estado junto a su padre, donde se desarrollará para abrirse camino a la NBA y ser seleccionado en el Draft.

Ante ello, LeBron no pudo aguantar la emoción en entrevista postpartido: “Uno de los mejores días de mi vida. Primero que nada, felicitaciones a Bronny por la decisión que tomó. Súper orgulloso de él; nuestra familia está orgullosa de él", aseguró el camiseta 6 a Spectrum SportsNet.

"Es un momento de orgullo ver a mi hijo ir a la universidad. Es el primero en ir a la universidad en mi familia. No podía perder hoy. No importa el resultado de este juego, no podría perder hoy personalmente. Sin embargo, me llevaré la guinda del pastel con esta doble victoria", finalizó.