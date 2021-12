Todos quieren salir en las noticias luego de hacer una gran jugada en la NBA, al igual que nadie quiere salir por ser la víctima de dicha acción. Resulta que uno que rara vez está del lado equivocado del highlight, es nada más y nada menos que LeBron James.

Porque claro, el jugador de Los Angeles Lakers está acostumbrado a hacer trizas a quien lo esté marcando, y al ser el más polémico de toda la liga, sus jugadas son las primeras en verse. Sin embargo, tiene varias jugadas en las cuales lo dejan en ridículo, pero jamás una como esta.

JJ Redick, exjugador y gran triplista en su carrera en la NBA, contó recientemente como estuvo cerca de quebrar por completo la moral del Rey al hacerle una maniobra que de no ser por su tiro errado, hubiera sido viral hasta el día de hoy.

En su propio podcast, The Old Man and the Three, comenzó declarando que no cree que se deban mostrar jugadas en la cual un jugador erró el tiro, aunque haya sido un buen amague previamente. Mikal Bridges, jugador de Phoenix Suns e invitado en el show, le argumentó que si haces que tu rival se caiga, aunque erres el tiro, vas a hablar de eso. Pero Redick tuvo la respuesta perfecta.

JJ Redick y su humillación a LeBron James

Aunque admitió que él no alardearía sobre un tiro fallido, también dijo lo siguiente: "Voy a romper mi regla. Cuando estaba en Orlando (Magic) y LeBron estaba en (Miami) Heat, hice que tocara la tierra, pero erré el tiro. Hizo un giro, tocó tierra, pero lo erré, y es la primera vez que lo menciono", dijo JJ. Por suerte, LeBron se lo tomó bien y comentó en la publicación, "Realmente lo hizo, hay que amar a @JJRedick".