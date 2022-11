Si hay que elegir a los dos jugadores más importantes de la última década en la National Basketball Association (NBA), probablemente los indicados serían LeBron James y Stephen Curry. Y el de Golden State Warriors confesó algo increíble sobre el de Los Angeles Lakers.

Steph llegó a la NBA en 2009, tras ser seleccionado en la séptima posición de la primera ronda del Draft. En 2015 se desató y desde entonces tiene dos MVPs de temporada regular, uno de Finales, cuatro campeonatos y es considerado el mejor tirador de la historia.

Cuando el base llegó a la liga, LeBron ya llevaba seis años en la cima de ella. Desde de 2003 en adelante, fue la era de James. Hoy ambos comparten el escenario, pero Curry confesó cómo lo veía antes de llegar a la liga.

Stephen Curry confiesa su idolatría sobre LeBron James

Durante su participación en el pódcast de JJ Redick, The Old Man and The Three, Curry habló de cómo conoció a LeBron que fue a ver jugar a su Universidad, Davidson, y un par de años después estaban enfrentándose en las Finales. Posteriormente, llegó la confesión.

“Todavía tengo en la casa de mis padres en Carolina del Norte una camiseta de Bron en la pared de mi cuarto. Al siguiente año fue a Charlotte, fui al partido y firmó la camiseta. Y escribió el ‘mejor tirador de Carolina del Norte’ o algo así. Y me la quedé”, explicó.