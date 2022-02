Con la fecha límite para hacer traspaso de la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) llegando este jueves 10 de febrero, James Harden parece decidido a analizar todas sus opciones de la mejor manera, y esto asusta a Brooklyn Nets.

Ante los rumores, y con su contrato a punto de terminar, Harden y su manager han estado buscando asociarse con un agente para ayudar al escolta a analizar sus opciones, de acuerdo a lo informado por Adrian Wojnarowski y Ramona Shelburne de ESPN.

Esto demuestra que La Barba todavía tiene dudas y podría querer un traspaso para salir de lo Nets, algo que Kevin Durant, Kyrie Irving y Steve Nash seguramente no deseen, pero no tendrán otra opción que aceptar, ya que si no se iría como agente libre en el verano, sin dejarles nada a cambio.

La conexión y destino más obvio a estas alturas es con Philadelphia 76ers, quienes han estado en varos reportes donde se indica el interés que tienen en conseguir a la estrella. Además, el presidente de los Sixers Daryl Morey fue el gerente general de los Houston Rockets cuando Harden estaba allí y tienen una buena relación.

El intercambio de Sixers y Nets por James Harden y Ben Simmons

Para que Harden pase a los Sixers y Ben Simmons a los Nets, Bill Simmons, periodista de The Ringer ha informado que la franquicia de la ciudad del amor fraternal está abierta a incluir a Seth Curry en el paquete para conseguir al MVP de la temporada 2017-18.