Este año es el 75.º aniversario de la National Basketball Association (NBA) y como tal, la liga eligió a los mejores 75 jugadores, los cuales fueron presentados y mostrados previo al All-Star Game de hace dos semanas que se disputó en Cleveland. Allí, se pudo observar muchas estrellas juntas, algo extremadamente inusual.

Estuvo Michael Jordan entre otros, y también estuvo presente su competencia a la hora de discutir sobre quién es el GOAT de la NBA: LeBron James. El alero de Los Angeles Lakers tuvo el placer de ser presentado frente a los fans de los Cavaliers, franquicia donde arrancó su carrera y ganó un anillo.

El estadio rugió cuando se anunció su nombre, y LBJ les devolvió la alegría a los de su Estado natal con el tiro ganador del partido. Los miembros de NBA On TNT dieron su opinión sobre James al hablar de varias leyendas, y Shaquille O'Neal no pudo ocultar sus celos hacia El Rey.

Primero, Charles Barkley, otro miembro del top 75, halagó a The Chosen One por haber sido un ejemplo a seguir tan familiar y bueno a lo largo de los años, sin una mancha fuera de la cancha de baloncesto. Luego, Shaq compartió por qué está celoso de él:

Shaq y sus celos hacia LeBron James

"Estoy un poco celoso de LeBron, y déjame decir por qué. Todos somos parte de la conversación de barbería. Mejor comentador, mejor tirador, uno de los big men más dominantes de la historia. Pero me gustaría que mi nombre esté en la conversación de los mejores de la historia. No lo estoy, él lo está. Kobe Bryant lo está. Michael Jordan lo está. Le pregunte a personas esto todo el tiempo, cuando pase a Kareem Abdul-Jabbar en puntos, ¿Qué dirás sobre LeBron James? ¿Es el mejor de la historia? ¿Uno de los mejores jugadores? Pero amaría estar en esa posición donde soy el número uno", dijo The Diesel.