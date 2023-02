Uno de los movimientos que sacudió por completo la National Basketball Association (NBA) durante la fecha límite de intercambios fue, claramente, la llegada de Kevin Durant a Phoenix Suns desde Brooklyn Nets.

El egresado de la Universidad de Texas estaba con los Nets desde 2020, donde logró compartir equipo con figuras del calibre de James Harden y Kyrie Irving, en lo que se esperaba que sea uno de los mejores conjuntos de todos los tiempos.

Con el diario del lunes, las cosas fueron muy distintas, ya que ninguno de los tres logró encajar con el otro, y fue el mismo Durant quien, en su presentación con los Suns este jueves 16 de febrero, habló al respecto.

Kevin Durant habló acerca del Big 3 que nunca funcionó en los Nets

¿Por qué fracaso el proyecto de los Nets? Kevin Durant lo sabe: "Creo que James Harden, Kyrie Irving y yo jugamos muy poco juntos. Fue un básquet extraordinario... por apenas dieciséis partidos. Para ganar un campeonato, es necesario compartir más tiempo en cancha", confesó.

Agregó, además, que "la razón por la que no estuvimos tanto tiempo juntos en cancha pertenece a un debate diferente... pero son dos Hall of Famers y aprendí mucho de ellos. Les deseo lo mejor. Simplemente no funcionó".