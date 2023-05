Philadelphia 76ers está viviendo un sueño del cual no quisiera despertar, pues figura a un solo partido de avanzar a las Finales de Conferencia de la NBA en la presente edición de los Playoffs, y todo, gracias al papel clave que ejecutó James Harden en el Juego 5 de las Semifinales.

El rival: Boston Celtics, nada más y nada menos que el campeón del Este en la campaña pasada. Sin embargo, la tropa de "La Barba" asaltó por completo al TD Garden para llevarse una victoria clave, donde a pesar de no ser el mejor en cancha, Harden fungió como el "factor X".

El camiseta 1 del quinteto de Pensilvania se marchó de la arena de Massachusetts con producción de 17 unidades, 8 rebotes y 10 asistencias en 39 minutos de acción, figurando como el tercer máximo anotador del equipo.

El juego de James Harden

James Harden fue clave para que Tyrese Maxey explotara ante Celtics con 30 puntos, y así lo reveló el propio jugador. De esta manera, "La Barba" fue clave para encontrar una nueva variante ofensiva que de seguro no se esperaban en Boston.

“James estaba realmente irritado conmigo porque hubo un par de posesiones en las que entregué el balón temprano. “Y él dice, 'Amigo, lo tienes. Tu sabes quien eres. Solo sé Tyrese, hombre", aseguró Maxey sobre lo que dijo Harden.

"No se les puede permitir que me vigilen todavía si estoy inmovilizando mi cuerpo y el cuerpo de Joel y tú tienes todo el espacio y no creas. Ha estado conmigo desde que llegó aquí, desde que aterrizó en Philadelphia, sobre ser agresivo, sobre ser yo mismo y sobre ayudar al equipo y, ya sabes, lo aprecio por eso”, finalizó.