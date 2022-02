El protagonista de la historia que faltaba por hablar rompió el silencio. Con una sonrisa de oreja a oreja y los brazos hacia arriba con la mirada al cielo, James Harden se entrenó con Philadelphia 76ers y en la primera atención a los medios de comunicación no le pudo escapar a las preguntas sobre Brooklyn Nets de Kevin Durant y compañía.

El Big-3 de los Nets, Harden, Durant y Kyrie Irving terminó en fracaso por lesiones, ausencias y decisiones personales. En Brooklyn apenas disfrutaron de 16 partidos con los tres jugadores estelares del equipo y el balance fue de 13 victorias, 3 derrotas y 0 títulos NBA.

Kevin Durant fue el primero en romper el silencio con unas palabras fuertes sobre el intercambio de James Harden. Sin embargo, ‘La Barba’ no quiso entrar en polémica y no dio a conocer los detalles de la salida de Brooklyn Nets, pero sí dejó en claro una cosa: ir a jugar con KD y Kyrie Irving no fue su primera opción.

“Tuvo que ir a Brooklyn. Todos sabemos que podría haber sido algo especial”, afirmó Harden cuándo le preguntaron por qué no había llegado a Philadelphia 76ers tras salir de Houston Rockets. ¡Y la bomba estaba por llegar!

James Harden no tenía como primera opción jugar con Kevin Durant en Brooklyn Nets

“Originalmente, cuando estaba pasando por todo lo que estaba pasando en Houston, Philadelphia 76ers era mi primera opción. Simplemente no sucedió. Realmente no quiero entrar en detalles sobre la situación de Brooklyn, solo supe, durante mucho tiempo, que encajaba perfectamente”, concluyó James Harden.